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مستشفى "ابن سينا" في جنين: وصول زوجة الشيخ بسام السعدي إلى الطوارئ بعد الاعتداء عليها من قبل قوات الاحتلال خلال عملية اعتقاله

Lebanon 24
01-08-2022 | 16:49
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