Advertisement

أخبار عاجلة

لا مواد خطرة يمكن أن تسبّب أيّ أمراض للسكان ولكنّ الغبار الكثيف قد يسبّب ضيق التنفس (MTV)

Lebanon 24
01-08-2022 | 17:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين لـ"الجديد": درسنا ملف الأهراءات مع وزارة الصحة وأصدرنا التحذير في حال انتشار الغبار في المنطقة ما قد يؤثر على أصحاب الأمراض في المنطقة المحيطة
lebanon 24
02/08/2022 04:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: مخطئ مَن يعتقد أنّ رفع الصوت وافتعال الغبار السياسي والاعلامي في وجهنا يمكنه أن يلزمنا بأن نزيح قيد أُنملة عن قناعاتنا
lebanon 24
02/08/2022 04:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عصير لذيذ يمكن أن يساعد المصابين بأمراض القلب التاجية
lebanon 24
02/08/2022 04:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية ألمانيا: لا يمكن نقل المواد الغذائية من الموانئ في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
02/08/2022 04:37:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
20:14 | 2022-08-01
20:13 | 2022-08-01
20:05 | 2022-08-01
20:04 | 2022-08-01
20:03 | 2022-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website