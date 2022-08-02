بو صعب لـ lbci : يجب انجاز ملف الترسيم اليوم قبل الغد وكل يوم تأخير خسارة ووضعت الجميع بنتائج اللقاءات والتنسيق والموقف الموحد الذي حصل بين الرؤساء لمسه الوسيط الاميركي

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