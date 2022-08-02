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أخبار عاجلة
بو صعب: الرئيس عون كلفني بملف الترسيم ولكنني كنت دائما اطلع الرئيسين بري وميقاتي على كل التفاصيل
Lebanon 24
02-08-2022
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03:15
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