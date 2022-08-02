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وزارة الخارجية الروسية: ننتظر رفع القيود الغربية المفروضة على صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
Lebanon 24
02-08-2022
|
05:55
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