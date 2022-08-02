بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال يوسف خليل لمناقشة الايضاحات المطلوبة من وزارة المالية حول المنهجية المتبعة في اعداد مشروع موازنة عام 2022 وسعر الصرف

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