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الرئيس عون أمام وفد من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: التنسيق بين الدول العربية في المجال الثقافي العربي مهم وضرورة توافر الإمكانات لتعزيز دور الثقافة والتربية في المجتمعات

Lebanon 24
02-08-2022 | 07:06
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