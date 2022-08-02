لجنة المال أقرّت 9 مواد إضافية من الموازنة بعد إعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم بانتظار الأرقام النهائية مطلع الاسبوع المقبل لتؤمن توازناً أكبر بين الايرادات والنفقات

Lebanon 24