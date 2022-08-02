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الخارجية الروسية عن زيارة بيلوسي إلى تايوان: يحق للصين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها (الشرق)

Lebanon 24
02-08-2022 | 13:21
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