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الدفاع التركية: السفينة المحملة بالحبوب القادمة من أوكرانيا وصلت مدخل مضيق البوسفور ورست بالمكان المخصص لها (الجزيرة)

Lebanon 24
02-08-2022 | 14:26
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