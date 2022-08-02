نصرالله: الاميركيون جعلوا لبنان ينتظر 10 أعوام لينتهي الاسرائيلي من التنقيب والحفر والتحضير للاستخراج وكانوا يريدون من لبنان أن يقبل بخط هوف الذي كان ليمثل كارثة لو تم القبول به

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