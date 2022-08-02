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نصرالله: الاميركيون جعلوا لبنان ينتظر 10 أعوام لينتهي الاسرائيلي من التنقيب والحفر والتحضير للاستخراج وكانوا يريدون من لبنان أن يقبل بخط هوف الذي كان ليمثل كارثة لو تم القبول به
Lebanon 24
02-08-2022
|
15:15
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