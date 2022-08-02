نصرالله: تطل علينا بعد أيامٍ ذكرى الوعود الاميركية باستجرار الغاز من مصر واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا وها قد مرّت سنة ولم يحصل شيء

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