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نصرالله: تطل علينا بعد أيامٍ ذكرى الوعود الاميركية باستجرار الغاز من مصر واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا وها قد مرّت سنة ولم يحصل شيء

Lebanon 24
02-08-2022 | 15:18
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