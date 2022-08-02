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نصرالله: هناك حرب اقتصادية وسياسية اعلامية يُريد العدو من خلالهما أن يُخضعوا أي مقاوم في لبنان

Lebanon 24
02-08-2022 | 15:18
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