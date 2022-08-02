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نصرالله: جواب الناس في الانتخابات كان عظيماً ولقد أُحبط العدو بالنتائج خصوصاً أنها أتت بعد ثلاث سنواتٍ من التجويع

Lebanon 24
02-08-2022 | 15:19
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