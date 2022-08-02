نصرالله: للمنتظرين على التل احضروا مساعدات واحجبوها عن شعب المقاومة ونحن نقبل بذلك لكن هل لديكم جرأة للتظاهرة امام السفارة الاميركية للمطالبة باحضار الغاز لتأمين الكهرباء

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