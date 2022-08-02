نصرالله عن جولة هوكشتاين: يجب أن تتنبه أميركا إلى لعبة الوقت وموقف الدولة اللبنانية والمقاومة واحد والأمور لم تُحسم بعد "وما تقول فول ليصير بالمكيول"

Lebanon 24