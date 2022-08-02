نصرالله: بموضوع الفيول نحن نتألم لأجل شعبنا ولذلك أتينا بعرض سابق من إيران لبيع المشتقات وعرضناه على المسؤولين في لبنان ولكن الفيتو الأميركي حال دون ذلك

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