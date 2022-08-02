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بايدن: الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكدا التزامهما بتمديد الهدنة في اليمن

Lebanon 24
02-08-2022 | 17:46
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