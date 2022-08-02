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كندا تفرض عقوبات إضافية على 43 مسؤولًا عسكريًا و17 كيانًا مرتبطين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
Lebanon 24
02-08-2022
|
18:43
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