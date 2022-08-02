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إحصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث و6 جرحى
Lebanon 24
02-08-2022
|
23:50
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