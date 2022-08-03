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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنب التصريحات السياسية المتأثرة بإسرائيل

Lebanon 24
03-08-2022 | 02:49
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