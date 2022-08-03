Advertisement

أخبار عاجلة

وزير صيني يحذر من "معاقبة" كل الجهات التي تسيء إلى بلاده

Lebanon 24
03-08-2022 | 03:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير ألماني يحذر من حدوث انقطاع متتال بالتيار الكهربائي في بلاده.. هذه التفاصيل!
lebanon 24
03/08/2022 12:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد ونتائج المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي في بيروت يومي الاحد والاثنين الماضيين كما تناول البحث أوضاع العسكريين وحاجاتهم
lebanon 24
03/08/2022 12:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الصيني في لندن يحذر نواب بريطانيا من عواقب وخيمة إذا زاروا تايوان (الغارديان)
lebanon 24
03/08/2022 12:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: العقوبات التي فرضناها على روسيا كان لها تأثير
lebanon 24
03/08/2022 12:25:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:20 | 2022-08-03
05:10 | 2022-08-03
05:09 | 2022-08-03
04:57 | 2022-08-03
04:45 | 2022-08-03
04:40 | 2022-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website