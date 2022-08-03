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الخارجية الصينية: المجتمع الدولي يعترف بمبدأ الصين الواحدة وهناك معارضة واسعة لزيارة بيلوسي إلى تايوان
Lebanon 24
03-08-2022
|
03:23
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