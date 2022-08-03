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الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد ونتائج المحادثات التي أجراها الوسيط الأميركي في بيروت يومي الاحد والاثنين الماضيين كما تناول البحث أوضاع العسكريين وحاجاتهم

Lebanon 24
03-08-2022 | 03:26
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