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بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لمناقشة الإيضاحات المطلوبة من وزارة المال حول المنهجية المتبعة في إعداد مشروع موازنة عام 2022 وسعر الصرف

Lebanon 24
03-08-2022 | 06:12
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بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال يوسف خليل لمناقشة الايضاحات المطلوبة من وزارة المالية حول المنهجية المتبعة في اعداد مشروع موازنة عام 2022 وسعر الصرف
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