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وزارة الخارجية الإيرانية: الوفد الإيراني يتوجه إلى فيينا خلال ساعات للمشاركة في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي

Lebanon 24
03-08-2022 | 08:14
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