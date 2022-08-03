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سويسرا: من اليوم قرار حظر شراء أو استيراد أو نقل الذهب من روسيا دخل حيز التنفيذ

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:09
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