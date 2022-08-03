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إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط الأميركية ارتفعت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي رغم توقعات بانخفاضها

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:51
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