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المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي: لا ينفك" التيار الوطني الحر"عن خلق السجالات وقلب الحقائق على مشارف نهاية العهد، في محاولة واضحة لتحويل الانظار عن الاخفاق الذي طبع السنوات الماضية في كل المجالا

Lebanon 24
03-08-2022 | 10:56
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