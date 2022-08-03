المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي: لا ينفك" التيار الوطني الحر"عن خلق السجالات وقلب الحقائق على مشارف نهاية العهد، في محاولة واضحة لتحويل الانظار عن الاخفاق الذي طبع السنوات الماضية في كل المجالا

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