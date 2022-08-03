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وزراء خارجية مجموعة السبع: التصعيد الصيني يؤدي لزيادة التوترات بمنطقة المحيط الهادئ (العربية)
Lebanon 24
03-08-2022
|
11:06
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