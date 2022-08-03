مكتب ميقاتي: ما هو المطلوب من رئيس الحكومة غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، الا اذا كان "التيار" يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء.

Lebanon 24