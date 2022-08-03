مكتب ميقاتي: الفرص التي كانت متاحة للانقاذ افشلها" التيار" بخصوماته المتكررة مع قسم كبير من اللبنانيين، الذين باتوا يتطلعون الى عهد جديد، ينتشلهم مما هم واقعون فيه.

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