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الجيش الصيني: نفذنا جولات متعددة من إطلاق النار على المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان
Lebanon 24
04-08-2022
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03:36
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