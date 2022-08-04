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الراعي: لماذا لم تستعينوا بمؤازرة الدول المجاورة والصديقة لإطفاء النيران في الإهراءات وكأنّ المقصود تدميرها ومحو الذاكرة؟

Lebanon 24
04-08-2022 | 05:12
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