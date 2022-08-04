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الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص لـ"سكاي نيوز عربية": السوق النفطية تعيش قلقا بسبب التضخم ومخاوف الركود

Lebanon 24
04-08-2022 | 06:47
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