Advertisement

أخبار عاجلة

مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى: وتيرة فرض العقوبات على إيران ستتزايد (العربية)

Lebanon 24
04-08-2022 | 12:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن: مساعدة وزير الخارجية للشرق الأدنى تزور إسرائيل لبحث ردع أنشطة إيران العدائية (العربية)
lebanon 24
04/08/2022 21:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نحافظ على الاتصالات اليومية مع روسيا في سوريا لمنع التصعيد (العربية)
lebanon 24
04/08/2022 21:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركية: لن نرفع العقوبات عن سوريا حتى يتحقق تقدّم حقيقي نحو حلّ سياسي
lebanon 24
04/08/2022 21:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي يدين في اتصال مع نظيره اليوناني استيلاء حرس إيران الثوري على ناقلتي نفط يونانيتين (الشرق)
lebanon 24
04/08/2022 21:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:41 | 2022-08-04
14:39 | 2022-08-04
14:38 | 2022-08-04
13:59 | 2022-08-04
13:15 | 2022-08-04
13:09 | 2022-08-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website