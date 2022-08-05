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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 71204134

Lebanon 24
05-08-2022 | 07:37
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05/08/2022 19:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/08/2022 19:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/08/2022 19:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/08/2022 19:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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