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جيش العدو الإسرائيلي يجري تحضيرات لدعوة قوات الاحتياط بسبب تصعيد متوقع. (الجزيرة نقلاً عن مصادر إعلامية إسرائيلية)

Lebanon 24
05-08-2022 | 08:10
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