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الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا ضدّ الجهاد الإسلامي في غزّة بهدف إعادة الأمن لسكان إسرائيل

Lebanon 24
05-08-2022 | 11:09
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