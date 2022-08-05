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هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل وجهت رسائل لمصر وأطراف أخرى بأن المستهدف هو حركة الجهاد وأنها سترد على أي تصعيد

Lebanon 24
05-08-2022 | 11:35
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