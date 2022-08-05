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الخارجية الإيرانية: كيان الاحتلال يتحمل مسؤولية هذه الجريمة ونتائج عدوانه واعتدائه على فلسطين وغزة

Lebanon 24
05-08-2022 | 12:54
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