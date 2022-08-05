Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر إسرائيلية: العمليات العسكرية في غزة ستستمر لأيام

Lebanon 24
05-08-2022 | 15:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألوية الناصر صلاح الدين تعلن قصف مناطق في غلاف غزة والتجمعات العسكرية الإسرائيلية على حدود القطاع
lebanon 24
06/08/2022 02:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: العمليات العسكرية في غزة لم تنتهِ
lebanon 24
06/08/2022 02:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
جيش العدو الإسرائيلي يجري تحضيرات لدعوة قوات الاحتياط بسبب تصعيد متوقع. (الجزيرة نقلاً عن مصادر إعلامية إسرائيلية)
lebanon 24
06/08/2022 02:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: وزير الدفاع الروسي يتفقد قواته في أوكرانيا ويوعز بتوسيع العمليات العسكرية على كل المحاور
lebanon 24
06/08/2022 02:22:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:58 | 2022-08-05
18:40 | 2022-08-05
18:37 | 2022-08-05
18:36 | 2022-08-05
18:20 | 2022-08-05
18:18 | 2022-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website