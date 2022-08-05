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المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط: الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف المعنية لتجنب المزيد من التصعيد في غزة

Lebanon 24
05-08-2022 | 15:53
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