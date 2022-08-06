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سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي: قصف مواقع كيسوفيم وفجة وموقع 16 على حدود غزة بقذائف صاروخية

Lebanon 24
06-08-2022 | 02:49
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