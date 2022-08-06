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الرئیس الإیراني: نثمن مقاومة الشعب الفلسطيني وندين جرائم الكيان الصهيوني في غزة

Lebanon 24
06-08-2022 | 03:20
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