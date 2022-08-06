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سرايا القدس: استهدفنا بلدة سديروت شمالي قطاع غزة بعشرة صواريخ (الجزيرة)

Lebanon 24
06-08-2022 | 12:34
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