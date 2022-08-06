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الخارجية السعودية: نطالب المجتمع الدولي بوقف التصعيد في غزة وتوفير الحماية للمدنيين

Lebanon 24
06-08-2022 | 14:07
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