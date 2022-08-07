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سرايا القدس تعلن قصف القدس المحتلة ومستوطنة سديروت برشقة صاروخية (الجزيرة)
Lebanon 24
07-08-2022
|
01:37
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