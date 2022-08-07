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البطريرك الراعي: الهدف من الحملات هو طيّ مشروع تشكيل حكومة والالتفاف على انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
07-08-2022 | 03:40
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