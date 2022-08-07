Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي: أليس انقسام السلطة السياسية وانشطار الأحزاب في أساس الإنحلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟

Lebanon 24
07-08-2022 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: نأسف للحادثة التي حصلت منذ يومين في رميش بين عناصر مسلحة تابعة لأحد الأحزاب والأهالي ونهيب بالأجهزة الامنية القيام بواجبها في حماية أبنائنا وطمأنتهم
lebanon 24
07/08/2022 15:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نرفض التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية التي لا يشهدها أحد ونطالب بأن يعاد إلى سيادة المطران موسى الحاج كل ما صودر منهُ
lebanon 24
07/08/2022 15:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرّاعي: الرسالة في الدولة هي ممارسة السلطة السياسية من أجل تأمين الخير العام على جميع المستويات ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني واعطاء الجميع أملاً بمستقبل أفضل وفرص عمل في وطنهم وتحفيز لقدراتهم
lebanon 24
07/08/2022 15:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: التسوية ممنوعة في الملف والسلطة السياسية متجاوبة للتوصل إلى حلّ
lebanon 24
07/08/2022 15:31:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:30 | 2022-08-07
08:22 | 2022-08-07
08:22 | 2022-08-07
08:20 | 2022-08-07
08:16 | 2022-08-07
08:11 | 2022-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website